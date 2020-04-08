ЦБ рекомендовал банкам обойти ограничения при реструктуризации кредитов

https://static.news.ru/photo/b7fde044-798d-11ea-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России рекомендовал реструктурировать займы россиян выше лимитов, установленных в законе о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

Он отметил, что многие крупные банки запустили собственные эффективные программы реструктуризации.

Наша инструкция банкам, наши рекомендации говорят о том, что реструктурировать такие кредиты всё равно можно и нужно в рамках собственных программ банков, — цитирует Мамуту ТАСС.

По данным регулятора, к концу предыдущей недели банки реструктурировали более тысячи кредитов малого и среднего бизнеса.

Максимальный размер займов, по которым можно обратиться за кредитными каникулами, составляет 100 тысяч рублей для кредитных карт физических лиц, 250 тысяч для потребительских кредитов физлиц, 300 тысяч — для потребкредитов индивидуальных предпринимателей, 600 тысяч — для автокредитов, а также 1,5 млн рублей для ипотеки. Одно из основных условий — у заёмщика не должно быть уже действующих ипотечных каникул.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.