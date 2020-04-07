В России могут пересмотреть условия ипотечных каникул

https://static.news.ru/photo/52973598-788e-11ea-95d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.

По его словам, сейчас для них максимальным размером кредита является 1,5 млн рублей. Данный уровень должен покрыть средний размер ипотеки в большинстве регионов РФ.

Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов, — отметил Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин определил максимальные размеры кредитов, по которым пострадавшие от пандемии COVID-19 заёмщики вправе обратиться в банки с требованием о предоставлении кредитных каникул. Предельный размер для потребкредитов, выданных физлицам, составляет 250 тысяч рублей. Для кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, максимальный размер определён в 300 тысяч рублей.