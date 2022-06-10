ЦБ проверит банки, которые ввели комиссию по валютным счетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк сообщил, что начал изучать введение комиссий по валютным счетам рядом российских кредиторов. Если регулятор обнаружит нарушения, то он примет надзорные меры.

По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения, — говорится в сообщении.

Центробанк призвал кредиторов не ухудшать условия обслуживания клиентов, несмотря на возрастающие риски работы с валютой. Регулятор также напомнил, что одностороннее изменение условий банковского договора по вопросам сокращение срока его действия, уменьшения размера процентов, увеличения или введения комиссий, является нарушением закона. В ЦБ особо подчеркнули, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным счетам.

Ранее Тинькофф Банк ввел комиссию для валютных счетов. Как сообщили в компании, комиссия будет взиматься со счетов с более чем 1000 у. е. в валюте вклада. Отмечается, что плата будет взиматься ежедневно и составит 1% в месяц (12% годовых).