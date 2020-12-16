ЦБ попросил банки не продавать людям сложные инвестпродукты

Центральный банк обратился к коммерческим банкам с просьбой не продавать населению сложные инвестиционные продукты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила в компании соответствующие письма.
Организации попросили отказаться от продажи рискованных инструментов до третьего квартала 2021 года, когда планируется введение тестирования для получения права их покупки. Эту информацию журналистам РБК
Согласно обращению, с гражданами не следует заключать договоры о покупке инвестиционных облигаций (так как их стоимость зависит от колебания стоимости базового актива), договоры брокерского обслуживания с передачей имущества инвестора, соглашения по производным финансовым инструментам, а также договоры доверительного управления, которые предполагают приобретение для клиента сложных финансовых инструментов.
Накануне Набиуллина заявила, что в условиях общего снижения ставок на рынке финансовые институты настойчиво предлагают сложные продукты для инвестирования, поэтому начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора и быть начеку, чтобы не ошибиться с выбором.
По её словам, Банк России беспокоит тема защиты неквалифицированных инвесторов, которым предлагают воспользоваться сложными продуктами. Набиуллина добавила, что в этой роли могут оказаться не только физические лица, но также малый и средний бизнес.
Ранее, как писал NEWS.ru, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич и финансовый аналитик Виталий Калугин заявили, что любые инвестиции являются небезопасными для россиян в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.