ЦБ попросил банки не продавать людям сложные инвестпродукты

https://static.news.ru/photo/023f39a2-3fd9-11eb-bc38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный банк обратился к коммерческим банкам с просьбой не продавать населению сложные инвестиционные продукты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила в компании соответствующие письма.

Организации попросили отказаться от продажи рискованных инструментов до третьего квартала 2021 года, когда планируется введение тестирования для получения права их покупки. Эту информацию журналистам РБК подтвердили два анонимных источника на финансовом рынке.

Согласно обращению, с гражданами не следует заключать договоры о покупке инвестиционных облигаций (так как их стоимость зависит от колебания стоимости базового актива), договоры брокерского обслуживания с передачей имущества инвестора, соглашения по производным финансовым инструментам, а также договоры доверительного управления, которые предполагают приобретение для клиента сложных финансовых инструментов.

Накануне Набиуллина заявила, что в условиях общего снижения ставок на рынке финансовые институты настойчиво предлагают сложные продукты для инвестирования, поэтому начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора и быть начеку, чтобы не ошибиться с выбором.

По её словам, Банк России беспокоит тема защиты неквалифицированных инвесторов, которым предлагают воспользоваться сложными продуктами. Набиуллина добавила, что в этой роли могут оказаться не только физические лица, но также малый и средний бизнес.

Ранее, как писал NEWS.ru, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич и финансовый аналитик Виталий Калугин заявили, что любые инвестиции являются небезопасными для россиян в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.