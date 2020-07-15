ЦБ оценил масштабы падения ВВП за три месяца пандемии

https://static.news.ru/photo/6033a9ee-c6a8-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавирусной инфекции ВВП России с апреля по июнь сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5–10%. Нижнюю точку спада экономика страны прошла в мае, сказано в новом выпуске макроэкономического бюллетеня Банка России «О чём говорят тренды».

В нём отмечается, что в июне ситуация в экономике начала улучшаться, однако компенсировать потери пока не удалось. Общее снижение выпуска в базовых отраслях с учётом июня оценивается регулятором в диапазоне 8,5–9%.

Как напоминает РБК, в апреле Центробанк прогнозировал снижение ВВП во втором квартале с последующим постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации эпидемической ситуации и смягчения ограничительных мер. Тогда предполагалось, что основной удар придётся на второй квартал, а ВВП в годовом исчислении может упасть на 8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что падение не будет отыграно даже за третий и четвёртый кварталы.

По итогам 2020 года падение ВВП, согласно базовому прогнозу, должно составить 4–6%.

В выпущенном в июле бюллетене регулятора указано, что постепенное снятие введённых ранее ограничений ведёт к оживлению экономической активности. Этот процесс носит «неоднородный характер», однако уже с третьей декады июня наблюдаются «отчётливые признаки роста».

Тем не менее, основным стимулом восстановления остаётся внутреннее потребление, в то время как угроза второй волны пандемии во многих странах повышает неопределённость в плане восстановления внешнего спроса на российскую продукцию.

В документе подчёркивается, что в результате «устойчивых шоков предложения и структурных изменений спроса» происходит снижение уровня потенциального ВВП как в мировой, так и в отечественной экономике.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что российская экономика находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ.