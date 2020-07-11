Кудрин заявил о застое российской экономики

https://static.news.ru/photo/3a378b6e-c376-11ea-84ec-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. Такое мнение выразил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, России в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как стране нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Так, по мнению Кудрина, нужно увеличить на 1% ВВП государственные расходы на науку и образование и на такой же объём увеличить расходы на здравоохранение.

Также глава СП отметил важность реформы госсектора, создания крупных экономических агломераций на уровне регионов и снижения регуляторной нагрузки на бизнес как минимум в два раза.

Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое, — сказал Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

Он отметил, что с 90-х годов российская экономика выросла всего на 30%, что очень мало по мировым меркам.

Ранее Кудрин заявил, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, писал NEWS.ru.