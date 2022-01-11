Бьют своих: заступившийся за «Газпром» еврочиновник стал объектом нападок

Польский европарламентарий Збигнев Кужмиук обвинил руководство Еврокомиссии в том, что еврокомиссары не нашли вины «Газпрома» в росте цен на газ осенью 2021 года. Он потребовал пояснить почему вице-президент ЕК Франс Тиммерманс во время визита в Болгарию в октябре делал одобрительные заявления в пользу российской компании. Разбушевавшегося политика успокоила вице-президент по конкуренции Маргрет Вестагер. Она пообещала «вмешиваться без колебаний, если „Газпром“ нарушит правила рыночной конкуренции». Однако вины «Газпрома» в росте цен на газ, а также на электроэнергию в Европе Маргрет Вестагер не нашла, следует из материалов, с которыми ознакомился NEWS.ru

Польский депутат Збигнев Кужмиук назвал «сомнительной» публичную позицию вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, освобождающего «Газпром» от ответственности за резкое повышение цен на газ на европейском рынке. По мнению Кужмиука, Тиммерманс «неожиданно оправдал „Газпром“ за манипуляции».

Причиной такой критики стало интервью, которое еврокомиссар дал болгарскому телевидению. Он сказал журналистам, что «Россия выполняет свои контракты на поставку газа, и у нас нет оснований полагать, что она оказывает давление на рынок или манипулирует им».

Не могла бы комиссия пояснить, на каком основании вице-президент Франс Тиммерманс снял с «Газпрома» ответственность за ситуацию на газовом рынке? — потребовал депутат из Польши.

Сомнения парламентария усилились в связи с тем, что 13 октября 2021 года Еврокомиссия обещала предпринять «расследование примеров неконкурентного поведения на энергетическом рынке ЕС».

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Если Комиссия выявила бы поведение «Газпрома» или любого другого газового поставщика, нарушившего правила конкуренции ЕС, то без колебаний вмешалась бы, чтобы обеспечить эффективную конкуренцию на внутреннем рынке в интересах бизнеса и потребителей, — ответила Маргрет Вестагер.

По ее словам, нарушение правил можно найти только в случае, если есть доказательства, подтверждающие согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, или злоупотребления со стороны компании, доминирующей на рынке. Однако таких нарушений со стороны «Газпрома» найдено не было.

В октябре 2021 года Еврокомиссия обещала реагировать на неконкурентное поведение поставщиков газа. В ее сообщении о растущих ценах на электроэнергию «Газпром» упоминается лишь раз в контексте выполнения своих обязательств по долгосрочным контрактам с европейскими потребителями.

В сообщении проводится анализ ситуации на энергетическом рынке Европы, на котором оптовые цены на электроэнергию за 2021 год увеличились на 200%. Это, в свою очередь, привело к росту розничных цен, но в гораздо меньшей степени (+9% в среднем по ЕС до августа 2021 года).

Из-за скачка цен больше всего пострадали домохозяйства с низким доходом, поскольку они тратят большую долю своих заработков на электроэнергию. В 2019 году около 7% населения 27 стран ЕС, т. е. 31 миллион человек, не имели возможности обеспечивать тепло в своих домах. При этом 6% населения ЕС проживало в домохозяйствах с задолженностью по оплате коммунальных услуг.

Рост цен на электроэнергию в Европе в первую очередь был связан с резким ростом мирового спроса на газ по мере восстановления экономики после снижения ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Растущий спрос не сопровождался увеличением предложения, что ощущалось не только в ЕС, но и в других регионах мира. Кроме того, имели место более низкие, чем ожидалось, объемы поставок газа из России. Несмотря на то, что «Газпром» выполнил свои долгосрочные контракты со своими европейскими партнерами, «Газпром» практически не предложил дополнительных мощностей, чтобы ослабить давление на газовый рынок ЕС.

Несвоевременное техническое обслуживание инфраструктуры во время пандемии также ограничило поставки газа.

Природный газ по-прежнему играет важную роль в энергетическом балансе ЕС. В настоящее время он составляет около четверти общего потребления энергии в ЕС. Сегодня около 26% этого газа используется в энергетике (в том числе на ТЭЦ) и около 23% в промышленности. Большая часть остального потребляют домохозяйства и сектор услуг, в основном для отопления и охлаждения.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В 2019 году уровень зависимости ЕС от импорта энергии составлял 61% (56% в 2000 году). Высокая зависимость от импорта подвергает экономику и ключевые сектора воздействию высоких колебаний цен на ископаемые виды топлива. Цены на газ растут во всем мире, но более значительно на региональных рынках нетто-импортеров, таких как Азия и ЕС.

Для снижения зависимости от импорта Европе «необходимо либо увеличить собственную добычу газа, либо уменьшить его потребление», полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, чтобы увеличить добычу нужно сделать большие инвестиции в месторождения на территории ЕС. «Но вложить надо много, а эффект будет ограниченным — в лучшем случае сократится темп падения добычи, так как месторождения в Европе уже выработаны». Плюс климатическая политика ЕС направлена как раз на дискриминацию ископаемых источников энергии. И банки во всем мире скоро будут отказывать в выдачи кредитов под добычные проекты, либо выдавать их под высокий процент.

А чтобы сократить потребление газа, надо вкладывать в развитие других видов энергетики. Сейчас ЕС делает ставку на этот путь — развивает возобновляемые источники (ВИЭ). Но этот пусть не быстрый и сами европейцы говорят, что откажутся от ископаемых источников энергии только к 2050 году, — отмечает эксперт.

Кроме того, в начале января 2022 года Еврокомиссия предложила странам ЕС признать атомную энергию экологически безопасной.

Ожидается, что мировой спрос на электроэнергию вырастет на 4% в 2022 году благодаря восстановлению мировой экономики, а в Европе — почти на 2%.