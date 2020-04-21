Бюджет РФ получил от нефтедобывающих компаний 10,5 млрд рублей в марте

https://static.news.ru/photo/9004e666-83ea-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтедобывающая отрасль пополнила бюджет России на 10,5 миллиарда рублей в марте 2020 года в рамках демпфирующего механизма по ценам на горючее, рассказал замглавы экономического комитета Совфеда РФ Валерий Васильев.

По его словам, розничная стоимость топлива не зависит от мировых котировок. Власти страны компенсируют потери внутреннего рынка, если показатели превышают определённую отметку. Но если они ниже, то предприятия отправляют разницу в бюджет, пишет РИА Новости.

Сенатор отметил, что в последнее время достаточно часто слышит предложения снизить цену на топливо в качестве социальной поддержки россиян. По мнению политика, целесообразно установить фиксированную стоимость перед посевной кампанией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин России 17 апреля 2020 года перечислил регионам дополнительно 32,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом нового типа. Деньги потратят на организацию дополнительных коек, их обеспечение кислородом, а также средства индивидуальной защиты для медиков, говорится в сообщении министерства.

В мире заболели более 2,38 млн человек, примерно 164 тысячи скончались, почти 615,5 тысячи поправились. В России зафиксировано 52,7 тысячи пациентов с коронавирусом. Число выздоровевших — 3,8 тысячи человек, умерли — 456.