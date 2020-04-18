Регионам РФ перечислили 32,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3f02bf78-815a-11ea-97ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Минфин России 17 апреля перечислил регионам дополнительно 32,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом нового типа.

Деньги потратят на дополнительно создаваемые, перепрофилируемые и модернизируемые койки, на их обеспечение кислородом, а также на маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты для медиков при работе с заболевшими, говорится в сообщении министерства.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пик заболеваемости коронавирусом в столице следует ожидать в середине мая, писал NEWS.ru. В регионах, как не раз отмечала главный санитарный врач России Анна Попова, распространение COVID-19 идёт с отставанием.