Энергетик предрёк рост цен на уголь из-за эмбарго Польши на поставки из РФ

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Польша достаточно много закупала российского угля, но в стране есть свои запасы. Он считает, что при необходимости поляки могут увеличить собственную добычу, при этом из-за эмбарго вырастут цены на уголь, а как это отразится — покажет время.

Смотря в какой перспективе. Если в краткосрочной, то да, поляки достаточно много закупали российского угля. Если в долгосрочной, то у Польши есть свои запасы, они могут увеличить собственную добычу, но в краткосрочном периоде у них очевидно вырастут цены, там будут проблемы, пока они будут искать замену, — отметил Правосудов.

Он напомнил, что Евросоюз хочет окончательно запретить закупки российского угля. Этот момент тоже ударит по ценам на сырьё, хотя они и так уже высокие.

Не стоит забывать, что у Польши вообще был план отказаться от угля Евросоюза в некой обозримой перспективе. Теперь не знаю даже, мне кажется, там забыли об этом, — подытожил эксперт.

Президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России. Документ также запрещает ввоз и транзит угля из Белоруссии и Донбасса.

Ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что Польше не найти замену российскому углю из-за того, что в стране были закрыты большинство шахт в связи с требованием Евросоюза об экологических стандартах. По мнению специалиста, отказ от поставок из России сильнее всего ударит по домашним хозяйствам обычных поляков, так как основными потребителями угля являются небольшие предприятия, а с обеспечением электростанций справляются и местные производители.