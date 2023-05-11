«Намного дешевле»: эксперт назвал преимущества индийских авто для россиян Автоэксперт Зенкевич: индийские машины могут успешно конкурировать с отечественными

Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Индийский автопром способен составить конкуренцию отечественному, заявил NEWS.ru ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич. По его словам, преимущество индийских автомобилей заключается в низкой цене.

Есть индийский производитель Tata Motors, который уже давно поставляет нам машины, особенно грузовой транспорт. Составить конкуренцию нынешним моделям китайского автопрома им будет сложно, с нашими на 100% смогут. Также со «вчерашними китайцами» посоперничают и будет спрос, так как они намного дешевле. Я думаю, успех будет, — заявил Зенкевич.

Он добавил, что в Индии очень много устаревшей техники, которая выпускается с 60-х, и радуются, поскольку их потребитель непритязательный. Эксперт выразил надежду что старые модели они не будут возить в Россию, а придумают что-то новое.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор», где ранее собирали BMW, Hyundai, Kia и Genesis, после полной остановки работы весной 2022 года осенью дособрал все ранее закупленные корейские машинокомплекты и полностью переориентировался на сотрудничество с китайскими партнерами. Уже зимой была начата сборка седанов Kaiyi. В перспективе будут запущены модели BAIC и DongFeng.