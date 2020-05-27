Большинство склонно сохранить условия сделки ОПЕК+, но есть возражения

https://static.news.ru/photo/8b107164-d40b-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство стран ОПЕК+ склонны сохранить апрельские условия сделки по смягчению сокращения добычи нефти до июля до 7,7 миллиона баррелей в сутки, однако есть некоторые возражения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК находится в контакте с делегатами стран по поводу условий, а окончательное решение будет принято на встрече 9–10 июня. Также 8 июня пройдёт заседание министерского мониторингового комитета альянса.

Некоторые страны не исключают корректировки параметров сделки на встречах.

Возражения на этот счёт имеются, общего решения пока нет. Сейчас руководство ОПЕК связывается с делегатами, представленными в формате по поводу этого вопроса, решение будет принято уже непосредственно на встрече, — сообщил источник.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как ранее писал NEWS.ru, российское нефтяное сообщество обсуждает возможность поддержания сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Речь идёт об уровне в 2,5 млн баррелей в сутки не только в мае-июне, но и в последующие месяцы. При этом по условиям соглашения Россия должна была постепенно восстанавливать объёмы извлечения нефти после июня.