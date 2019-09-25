https://static.news.ru/photo/396f23e2-df8b-11e9-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Богатейшие семьи мира начали запасаться деньгами из-за угрозы нового экономического кризиса. Запасы наличных увеличили 42% семейных офисов, управляющих активами самых состоятельных людей на Земле.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведённого швейцарским банком UBS и исследовательской компанией Campden Wealth.

Средний family office не меняет свой портфель кардинально, но многие наращивают денежные запасы и сокращают вложения в ожидании спада, — говорится в исследовании.

В общей сложности специалисты опросили руководителей 360 семейных офисов по всему миру. Согласно собранным данным, пятая часть финансовых консультантов (22%) сокращают привлечение заёмных средств и только 40% видят в будущем возможности для новых вложений. По мнению аналитиков, спад на мировых финансовых рынках начнётся до конца 2020 года. На него оказывают влияние многие факторы, в частности, Brexit и торговая война США и Китая, передаёт « Лента.ру ».

Ранее News.ru писал, что выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года. Об этом заявил председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги. По его словам, очень трудно спрогнозировать, каким будет канал влияния на мировую экономику.