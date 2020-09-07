Bloomberg предположил, что Германия не нуждается в «Северном потоке — 2»

https://static.news.ru/photo/2ea88938-f111-11ea-b415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Давление на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, чтобы заставить политика отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), втянутого в дипломатические размолвки, увеличивается. Эксперты начинают сомневаться, так ли Европа нуждается в топливе, по крайней мере, в ближайшие годы.

Пока прокладка магистрали приостановлена, а напряжённость между Берлином и Москвой обостряется после возможного отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального, Европу наводнил дешёвый газ, и спрос, по всей видимости, остаётся стабильным, считают в агентстве Bloomberg.

Я не думаю, что это как-то повлияет на газовые рынки, даже если проект будет свёрнут, — считает управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy Кристоф Меркель.

РФ и ФРГ считают СП-2 важнейшим каналом поставок сырья, призванным восполнить падение добычи голубого топлива в Европе. Но за последние годы крупнейшее перенасыщение в истории заполнило континентальный рынок газа по другим трубопроводам, а также танкерной доставки из таких далёких стран, как Соединённые Штаты Америки и Катар. Европейские эталонные цены упали более чем вдвое по сравнению с пиком в 2018 году.

Одновременно с этим «поднимает голову» экологическая оппозиция, выступающая против прокладки новой газовой коммуникации, особенно когда Европа хочет добиться климатического нейтралитета к 2050 году.

К 2030 году я предвижу в Европе дефицит газа, поскольку внутреннее производство будет продолжать снижаться. Континенту придётся импортировать больше газа либо из России, либо у производителей СПГ, — заявил аналитик газового рынка Жюльен Хоаро.

Актуальность газопровода «Северный поток — 2» сохраняется, несмотря на падение спроса на углеводород. Магистраль рассчитана на десятки лет, и её построят вопреки всем сложностям вокруг проекта, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях конкурса «Лидеры России».

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Строительство трубопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность того, что власти Германии введут санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», составляет примерно 50%. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.