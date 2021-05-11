Блок на кредит: как не стать жертвой мошенников

В Госдуме готовится законопроект, который должен защитить россиян от оформления займов без их ведома. Через личный кабинет в Госуслугах, в банке, вероятно, и в МФЦ можно будет установить запрет на выдачу ссуды. Если договор всё же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продать его коллекторам. Механизм добровольного запрета на кредиты позволит решить проблему «чужих долгов», но только отчасти, считают эксперты.

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, дающий право россиянам заранее отказываться от любых кредитов и ссуд, которые могут оформить на их имя. Документ должен дать защиту от участившихся случаев мошенничества, пишет РБК .

В частности, поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В случае их принятия гражданин сможет через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить себе брать займы любого характера. Данное условие будет прописано в кредитной истории.

Каналы приёма заявок могут быть расширены — обращения можно было бы подавать через многофункциональные центры (МФЦ) или бюро кредитных историй (БКИ).

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта заявил, что механизм добровольного запрета на кредиты в настоящее время рассматривают профильные ведомства. Сроки внесения проекта закона в Госдуму он не назвал, но источник издания полагает, что это случится ещё во время весенней сессии.

Согласно данным МВД России, в первом квартале 2020-го количество киберпреступлений выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более свежих цифр пока нет, однако вряд ли ситуация сильно изменилась в лучшую сторону. Сами банки неоднократно заявляли о всплеске мошенничеств, связанных непосредственно с кредитами.

Аферисты всё чаще стали оформлять кредиты на граждан, которые не подозревают об этом. Жертвой мошенников можно стать после потери мобильного телефона или паспорта, а также утечки персональных данных. Кроме того, россиян могут обманом уговорить взять кредит с помощью так называемой социальной инженерии и перевести средства на счета мошенников. Такие деньги вернуть через суд практически невозможно, отметил Гетта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если же гражданин заранее запретит себе брать кредит, то даже в случае заключения договора кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности. Снять запрет можно будет в течение десяти дней после обращения.

Поправки в законодательство направлены на то, чтобы хоть как-то остановить поток обращений от граждан о мошеннических действиях с их банковскими счетами. В абсолютном выражении потери граждан за два года выросли на 52%, а количество заявлений в полицию по факту мошенничества со счетами, в том числе с помощью социальной инженерии, выросло вдвое. Логично, что в пандемию число киберпреступлений увеличилось, и у людей были определённые проблемы с подачей заявлений, поскольку наименее защищённые слои населения, а именно пенсионеры, не имели возможности беспрепятственно выходить на улицу ввиду введённых властями ограничений. В результате за короткий промежуток времени всё делалось так, что найти преступников и вернуть денежные средства уже не представлялось возможным, а люди оставались один на один с оформленными на их имя кредитами. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По мнению экспертов, закон сможет закрыть отдельные случаи мошенничества, однако они считают правильным ввести и дополнительные возможности для заёмщика.

В целом инициатива неплохая, поскольку она может уберечь от проблем в виде оформляемых займов в микрофинансовых организациях на утерянные документы, замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом более эффективным решением он видит не полноценный запрет на выдачу ссуды, а запрет на оформление кредитных продуктов без личного присутствия, а также оповещение граждан о запросах кредитных историй.

Тогда у человека хватит времени обратиться в банк и объяснить, что совершается преступление и процесс необходимо свернуть, — поясняет он.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова считает разрабатываемую инициативу «заслуживающей внимания». По её словам, это может дать дополнительные возможности для защиты прав и интересов граждан. Другой вопрос, что механизм такой защиты пока неясен.

С учётом развивающихся цифровых технологий и их внедрения в банковскую сферу, а также в иные сферы общественной жизни, можно отметить возрастающую угрозу появления новых форм мошеннических схем, в том числе и в связи с получением кредитов физическими лицами. Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

Именно поэтому возможность устанавливать «блок» на кредиты может решить проблему лишь отчасти.

Более интересным в этом плане Кричевский видит проект ЦБ по блокировке украденных сумм на счетах мошенников и их возврат. Пусть это и переведёт часть дел из уголовных в гражданские, но позволит гражданам остаться с деньгами, поскольку раскрываемость и возвратность на текущий момент не превышает 15%, говорит он. Банки получат возможность оперативно блокировать счета и возвращать денежные средства пострадавшим, добавляет эксперт.