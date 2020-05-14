Правительство выделило российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с эпидемией коронавируса 23,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на подписанное постановление о субсидиях авиаперевозчикам. По мнению властей, субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. Но эксперты полагают, что компании могут пойти и на повышение цен на билеты в строго ограниченных санитарных условиях эксплуатации авиатехники.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, за период с февраля по июль 2020 года, говорят в правительстве. Прежде всего, выделенные деньги должны компенсировать расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на операционную деятельность и содержание имущества.

Ожидается, что результатом предоставления субсидии должно стать непрекращение российскими авиакомпаниями деятельности по перевозке пассажиров, а также сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации на уровне не ниже 90% по сравнению с численностью таких работников на 1 января текущего года.

Выделить более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях пандемии COVID-19 президент Владимир Путин поручил ещё в середине апреля. На совещании у президента 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила их распределения, и пообещал, что выплаты начнутся «незамедлительно».

Напомним, что Россия из-за пандемии полностью приостановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Статистические данные Росавиации показывают, что в апреле 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 53,3 тыс. полётов, что на −63% ниже показателя относительно того же периода прошлого года. На международных воздушных линиях было выполнено 14,9 тыс. полётов (- 78.3%), включая 9 тыс. транзитных полётов (-62,3%). Число внутренних полётов составило 38,4 тыс. (-48%). Всего за январь — апрель 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 424 тыс. полётов (-17,3 %).

Таким образом, по оперативным данным Росавиации, в прошлом месяце российские перевозчики обслужили 771,2 тыс.пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составило −91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот снизился на −93,2 % и составил 1,586 млрд. пассажирокилометров.

Полученные от государства деньги авиакомпании на примере «Уральских авиалиний» потратят следующим образом. Как рассказал NEWS.ru директор компании Сергей Скуратов, в соответствии с утверждёнными методологиями, из 23,4 млрд. рублей екатеринбургская авиакомпания получит более 2 млрд рублей.

Распределить денежные средства планируется следующим образом: заработная плата сотрудникам авиакомпании, оплата стоянок воздушных судов в аэропортах, а также на прочие необходимые производственные затраты авиакомпании. Что касается возобновления полетов, то расписание сформировано в нескольких вариантах: полёты только по России, полёты по России и СНГ (страны ближнего зарубежья) и полёты по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Сергей Скуратов генеральный директор «Уральских авиалиний» генеральный директор «Уральских авиалиний»

Сергей Скуратов сообщил, что «Уральские авиалинии» готовы к увеличению объёмов авиаперевозок и рассчитывает на расширение географии полетов уже с июня.

Такого кризиса никогда не было

После простоя 90% самолетов восстанавливаться рынок будет в новых условиях — в первую очередь санитарных, объяснил авиационный эксперт из РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

В настоящее время, ряд стран уже всерьёз задумались пересмотреть уровень риска заражения в полёте, уделяя внимание новым нормам чистоте воздуха в салоне и системе кондиционирования, а некоторые вообще решили отказаться от среднего места в рядах пассажирских кресел, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозам международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) общий оборот авиасообщений в мире за 2020 год будет почти в 2 раза меньше 2019 года. Туризм давал в России до 80% пассажирооборота. К примеру, авиакомпания UTair вывела из оборота более 50% своего флота из-за сокращения пассажиропотока.

Теперь же высокий сезон можно сказать провален до нуля. Выходом оказался бум на интернет-заказы товаров в том числе из Китая. Из-за сокращения количества пассажиропотока большая часть авиакомпаний перепрофилировали авиапарк под грузовой, чаще под грузы из Китая и по России. Экспресс доставка сейчас набирает популярность: «от двери до двери». Спрос на авиаперевозки груза будет лишь расти. Однако, пока из-за отсутствия пассажиропотока часть персонала пришлось отправить в оплачиваемые отпуска или в простой. Александр Тимофеев доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению специалиста, наступило время пересмотреть национальную авиатранспортную систему и весь российский авиабизнес под две модели: удешевление изготовления бортов и оптимизации жизненного цикла авиаединиц. Сейчас авиастроительная отрасль готова произвести почти 60 новых гражданских самолётов за два года, уточнил Тимофеев.

Надо понимать, что в цене билета на самолёт самое дорогое — топливо. Сейчас нефть подешевела, но если цены на чёрное золото останутся те же, а в салоне надо будет сидеть уже на удалении 1,5-2 метра, то, скорее всего, цена на билет будет выше.

Очевидно, что господдержка в полной мере всё не покроет. Выделенные 23,4 млрд рублей — огромная сумма, но в пересчёте на одного пассажира это только 365 рублей компенсации. И что уж говорить об упущенной выгоде. В эти недели государство ищет выход через развитие лизинговой сферы с закрытием части процентов или платежей господдержкой, информируют источники.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По подсчётам IATA авиакомпаниям потребуется $200 миллиардов, чтобы избежать массового банкротства. Авиаперевозки упали более чем на 70%, под угрозой находится 75 миллионов рабочих мест, а в 2020 году прибыль компаний упадет на 44%. Без господдержки половина из 800 авиакомпаний мира обанкротится уже к концу следующего месяца.

Простой — это катастрофа. Все авиакомпании стараются так составить график полета, чтобы сесть и максимально быстро улететь. В крупных аэропортах европейских стран час «парковки» стоит 285 долларов. Ради иллюстрации: уже несколько недель семь российских бортов стоят в аэропорту Орли, в Париже, — рассказал Тимофеев.

Генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко к инициативе кабмина относится с большим оптимизмом, однако он полагает, что такие вещи «должны достигать поставленной цели, что происходит не всегда из-за чиновничьего головотяпства».

По мнению Демиденко, данный кризис переживут те компании, «где квалифицированные антикризисные управляющие будут строить бизнес-планы, исходя из потребностей своих клиентов». Для выхода из кризиса наиболее востребованным для нашей огромной территории глава ААВТ считает развитие региональных перевозок.