Без помощи государства: названы способы накопить на достойную старость

В России за последние несколько лет снизилось соотношение среднего размера пенсий к величине прожиточного минимума пенсионеров. Чтобы обеспечить себе достойную старость, рекомендуется полагаться только на свои силы и начинать откладывать деньги уже сегодня. Как правильно управлять финансами, чтобы гарантировать себе высокий уровень жизни после 60 лет, — в материале NEWS.ru.

Некоторые россияне по-прежнему рассчитывают на то, что в пожилом возрасте о них позаботится государство. Однако статистика неутешительна. По данным Росстата, в 2016 году граждане РФ, получая пенсию, в среднем становились обладателями двух прожиточных минимумов пенсионера. В середине 2020-го этот показатель уже снизился до полутора, выяснил NEWS.ru.

Эксперты рекомендуют россиянам обеспечивать свою старость самостоятельно и начать заниматься этим вопросом как можно раньше. Ведь, к примеру, инвестируя по 10 тысяч рублей в месяц со среднегодовой доходностью 15%, за 25 лет человеку удастся накопить 27,5 млн рублей, а за 10 лет — всего лишь 2,6 млн рублей. Всё дело в сложном проценте — причислении дохода от вложения к его «телу» (основная сумма), пояснил в разговоре с NEWS.ru член Ассоциации независимых финансовых консультантов, частный инвестор Илья Зинин.

Чтобы накопить себе на старость, необходимо инвестировать. Если вы не заставляете свои деньги работать на себя, то с каждым годом становитесь беднее из-за инфляции. Всеми любимый банковский депозит — это инструмент накопления на цели с временным горизонтом максимум три года. Инвестиции же позволяют опережать инфляцию и приумножать капитал. В первую очередь, рекомендую всем открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Он используется для торговли на бирже и предусматривает льготный налоговый режим. Если вы платите НДФЛ и пополняете ИИС каждый год на 400 тысяч рублей (чуть больше 33 тысяч рублей в месяц), то можете получить ежегодный налоговый вычет в 52 тысячи рублей. Если не хотите самостоятельно разбираться в инструментах, уделять этому много времени и брать на себя высокие риски, можно вложиться в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Средствами таких фондов распоряжается специальная финансовая организация — управляющая компания. Она решает, какие именно ценные бумаги или другие активы приобрести, когда их покупать и когда продавать. Илья Зинин член Ассоциации независимых финансовых консультантов, частный инвестор член Ассоциации независимых финансовых консультантов, частный инвестор

Как копить на старость в зависимости от возраста

Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционный вопрос заключается в том, в каких пропорциях распределить активы в портфеле и какую долю в нём могут занимать акции — наиболее рисковый из возможных инструментов. Чтобы ответить на него, следует понять, в каком жизненном цикле вы находитесь. Первый — период накопления (20–35 лет). Данный возраст подразумевает, что впереди у вас ещё 25–30 лет активной работы, это лучшее время для портфеля, нацеленного на максимальный прирост капитала, поясняет Зинин. В этот период резонно большую часть денег (70–85%) держать в акциях. На длительном промежутке времени они растут в цене гораздо сильнее, чем другие категории активов. А за счёт длительного горизонта сглаживаются риски краткосрочной нестабильности, с которыми периодически сталкиваются фондовые рынки, рассказывает эксперт.

Второй цикл — период активной деятельности (35–55 лет). В это время человек, как правило, находится на пике карьеры и заработков, что позволяет вкладывать деньги по максимуму. Однако в таком возрасте сокращается временной горизонт до пенсии, что требует снижения рисков, отмечает Зинин.

В этот период акции по-прежнему могут занимать существенную часть в портфеле. Однако специалист рекомендует снижать в них долю рискованных и при этом увеличивать число консервативных облигаций и золота. Это поможет к моменту наступления третьего (пенсионного) цикла обзавестись немаленьким состоянием и жить не только на государственные выплаты.

Психология бедности

Тем не менее многим россиянам морально тяжело начинать откладывать на старость. Некоторые из них испытывают страх стать богатыми. Причиной может быть неосознанная лояльность к предкам, которые испокон веков жили бедно. Такие люди, в частности, склонны моментально тратить крупные суммы денег, которые удалось накопить. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала эксперт по ресурсным состояниям Ольга Матвеева.

Сложности с накоплениями также могут появляться из-за страха прогореть или быть обманутым. Он нередко возникает у людей, которые однажды уже пережили негативный опыт при попытке выйти за привычные рамки, отмечает специалист.

Отсутствие мобильности и гибкости мышления, неуверенность в себе, нетерпеливость. Все эти личностные характеристики тоже мешают накопить на достойную старость или стимулируют потратить уже накопленное. Ольга Матвеева эксперт по ресурсным состояниям, коуч эксперт по ресурсным состояниям, коуч

Обеспечить себе безбедную старость также мешает низкая финансовая грамотность, которая распространена в стране, отмечает эксперт. Россияне попросту не привыкли заниматься вопросами накоплений, а тем более в такой долгосрочной перспективе, подытожила Матвеева.