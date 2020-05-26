Министерство энергетики РФ хочет уменьшить продолжительность моратория на начисление пеней за неоплаченные счета ЖКУ для всех граждан. Об этом в ходе видеоконференции комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике сообщил замминистра энергетики Юрий Маневич. Ведомство призывает завершить действие моратория уже 31 мая. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил срок фискальной «заморозки» до конца текущего года. Инициатива о сокращении временных рамок действия моратория уже включена в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, сам документ поступил на рассмотрение в правительство. Минстрой отказался комментировать NEWS.ru предложение о снятии моратория.

Правда, в предложении Министерства есть одна положительная оговорка о том, что для граждан, оказавшихся в стеснённом финансовом положении, период отсрочки следует растянуть до конца июля. В Минэнерго при этом находят возможным введение точно такого же моратория и для предприятий малого и среднего бизнеса, относящихся к списку пострадавших от эпидемии отраслей.

На заседании в поддержку ослабления моратория прозвучали следующие цифры: собираемость платежей по электроэнергии за апрель упала на 7%, прирост задолженности вылился в 11 млрд рублей, собираемость платежей по «теплу» за прошлый месяц опустилась на 12% при накоплении долгов в размере 16 млрд рублей. В соответствии с расчётами Минэнерго выдерживание моратория до конца нынешнего года приведёт к убыткам энергокомпаний на сумму 700 млрд рублей, что может поставить надёжность системы ТЭК под большую угрозу.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что приведённая оценка была сделана лишь на основе сохранения текущей динамики неплатежей, тогда как угроза роста «плохих долгов», связанных с нарастанием масштаба кризиса и ухудшением финансового состояния плательщиков услуг ЖКХ, никак не оценивалась.

Также на этом заседании председатель комиссии по электроэнергетике РСПП Григорий Берёзкин поддержал идею энергетиков сформировать фонд с госучастием с целью выкупа долгов потребителей, связанных с неоплатой электрической и тепловой энергии. Такой шаг необходим для поддержки ликвидности компаний. По оценкам, прозвучавшим на видеозаседании, в 2020 году объём дополнительного долга за энергоресурсы может составить почти 400 млрд рублей .

Напомним, что примерно два месяца назад глава кабмина Михаил Мишустин ввёл до конца года мораторий на начисление штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ. Взыскивать неустойки запрещается как за несвоевременную или неполную оплату жилого помещения, так и коммунальных услуг и капремонта.

Как объяснила NEWS.ru исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова, постановление правительства под номером 424, предусматривающее отмену взимания пеней, по сути, дало, с одной стороны, возможность сэкономить не более 48 рублей за полгода семье из четырёх человек, проживающей в Москве и имеющей платёж за ЖКХ в 5 тысяч рублей, с другой — принесла отрасли многомиллионные убытки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, на предприятиях водоснабжения и водоотведения (водоканалах) с первых дней самоизоляции и соответствующих карантинных мер существенно снизилась собираемость платежей с населения, в среднем более чем на 50%, а в ряде регионов — на 70–75%. Помимо этого, в связи с временной остановкой работы малого и среднего бизнеса (сфера бытового обслуживания, парикмахерские, прачечные, офисные здания и так далее) снизился отпуск воды и приём стоков от таких абонентов, что также негативно повлияло на экономическую ситуацию в отрасли. Елена Довлатова исполнительный директор Российской ассоциаций водоснабжения и водоотведения исполнительный директор Российской ассоциаций водоснабжения и водоотведения

Отдельно стоит отметить, говорит она, что затраты на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства в период пандемии коронавируса выросли в связи с увеличением расходов на дополнительные объёмы реагентов для подготовки питьевой воды, средств обеззараживания сточных вод, дезинфекции производственных помещений и покупки сопутствующих товаров для защиты работников предприятий.

Сфера ЖКХ, увы, не вошла в список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса, а лишь частично вошла в перечень системообразующих предприятий. Никаких дополнительных мер поддержки отрасли нет. При этом теперь отсутствуют любые механизмы работы с задолженностью от населения, — заявила директор РАВВ.

По её мнению, альтернативой 424-му постановлению правительства может стать разработка комплекса адресных субсидий потерявшим работу и доход, включая снижение требований к выдаче субсидий. Представительница ЖКХ-отрасли убеждена, что это реальная помощь населению без угрозы банкротства предприятий ЖКХ и без задолженности. По оценочным данным, повышение адресности субсидий не окажет существенной дополнительной нагрузки на бюджетную систему.

Кнут для компаний или напряжённость в обществе?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Предлагаемые механизмы «кнута» — через сокращение срока моратория — не решат проблему с выплатой пеней и едва ли помогут энергетическим компаниям, полагает завкафедрой энергетического права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктория Романова. В этом можно было убедиться, взглянув на результаты правоприменительной практики после принятия 307-ФЗ в 2005 году — о платёжной дисциплине, предусматривающей законную неустойку за неоплаченные и несвоевременно оплаченные поставленные, переданные энергетические ресурсы, указывает эксперт.

С её слов, представители государственных органов и экспертного сообщества неоднократно обращали внимание, что принятие этого закона не принесло ожидаемых результатов. И на сегодняшний день нет данных о введении соответствующего моратория на положения указанного федерального закона, что было бы нелишним для всех групп потребителей, подчёркивает Романова.

Вместе с тем проблемы, на которые обращают внимание энергетические компании, естественно требуют решения, но не за счёт потребителей, а путём разработки сбалансированного законодательства. При введении мер поддержки только одного из субъектов энергетических отношений — потребителей — представляется целесообразным принятие мер и по поддержке генерирующих и сетевых компаний, выделение дополнительных средств для осуществления инвестиционных программ, плановые, аварийные ремонты и тому подобное. Виктория Романова завкафедрой энергетического права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина завкафедрой энергетического права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов напоминает, что изначально решение по мораторию было направлено на снижение социальной напряжённости на фоне вспышки вируса, масштаб и последствия которой сложно предугадать и по сей день. В настоящее время специалисты оценивают длительность острых вирусных вспышек на уровне 100 дней, что может выступать основой для сокращения не только ограничительных мер, но и объёмов государственной поддержки.

Теперь правительство сталкивается с новой задачей — обеспечить планомерный выход из вирусного кризиса при нарастании кризиса экономического. Это ситуация связана с замедлением роста глобальной экономики, значительным снижением деловой активности, ростом безработицы и сокращением потребительского спроса. Максим Соколов доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова

По суждению Соколова, текущая ситуация, скорее всего, потребует от правительства «точечной» настройки содержания и мер поддержки, тщательной оценки рисков и объёмов субсидирования всех отраслей экономики.

В заключение стоит отметить, что данная работа уже проводится в рамках плана первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, содержащего более 30 мероприятий, запланированных для реализации во втором квартале текущего года.