В России нелегальные сигареты продают 3% магазинов несетевой розницы с табачным ассортиментом. Самая высокая доля контрабанды пришлась на Смоленскую и Челябинскую области (22%), а также на Дагестан (каждая десятая пачка сигарет). Такие данные приводятся в исследовании компании «Эвотор», которая изучила продажи брендов NZ, Minsk, FEST, Credo, которые в РФ не поставляются легально. Причём стоят подробные сигареты, поставляемые из Белоруссии, вдвое дешевле, чем легальные.

Для анализа использовались данные 600 тысяч смарт-терминалов для приёма оплаты за товары. Как выяснилось, существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии в январе 2020 года продавалась в Вологодской (8%), Ивановской (7%), Волгоградской (5%) областях, а также в Санкт-Петербурге (6%). В общей сложности в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 из 85 российских регионах.

Часть товаров в традиционной рознице до сих пор продается без чеков и недоступна для анализа. Кроме того, мы не учитывали продажи подделок и нелегальных сигарет, произведённых в других странах, — сказал директор по маркировке «Эвотор» Вячеслав Предыбайло.

По мнению аналитиков, популярность нелегальной продукции связана с ценой ― средняя стоимость контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей. По мнению гендиректора «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергея Слипченко, реальная минимальная стоимость сигарет с учётом всех издержек не может быть ниже 85 рублей.

При этом, отмечает бывший гендиректор ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Вадим Желнин, разница в качестве нелегальных и легальных сигарет может выражаться в худших вкусовых качествах, поскольку «левые» сигареты зачастую начинены грубым табаком более «низких» сортов. Кроме того, «табак в нелегальных сигаретах может быть „увядшего“ качества в силу того, что он долго „лежал“ на складах», рассказал эксперт.

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По данным компании Nielsen, доля контрафактной табачной продукции в России в III квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом среди всех стран крупнейшим источником поставки нелегального табака в Россию действительно остаётся Белоруссия, полагают аналитики Nielsen: сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России. Сигареты, произведённые в Казахстане, составляют 8,9% нелегального рынка, за ними следует Армения с долей в 8,8%.

В целом, по словам исследователей рынка, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются источником каждой второй пачки, нелегально реализуемой без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, и занимают 55,4% «чёрного» рынка.

Вся эта ситуация складывалась не один год. Разница в ставках акциза была и остаётся существенным двигателем контрабанды. Темпы роста ставок в РФ доходили до 25%, чего не было в Республике Беларусь. В нашей стране в состав цены входит также НДС. Если всё суммировать, то в конечной цене продукта такие издержки составляют почти 60%. Из-за контрабанды в прошлом году рынок легальной сигаретной продукции упал на 8%. По нашим оценкам, госбюджет из-за «нелегалки» недополучил порядка 100 млрд рублей. И падение рынка продолжится в текущем году. Сергей Слипченко гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

По его словам, всё это усугубляется отсутствием формальным границ и контроля в ЕАЭС. Но постепенно, отмечает эксперт, это уходит в прошлое, так как недавно были подписаны соглашения по гармонизации акцизных ставок в ЕАЭС, которые выровняют налоговую нагрузку на производителей сигарет. Также на «разгром» контрабанды должно повлиять введение цифровой маркировки на сигаретах для всех производителей. Также в этом году вступает в силу обязательное сканирование маркированного товара.

На взгляд производителей, также необходимо вводить минимальную цену на сигареты. Такая мера показала себя довольно неплохо в алкогольной отрасли. Наличие минимальной стоимости позволило органам правопорядка изымать из оборота контрабандную продукцию. Если белорусский «импорт» стоит 55 рублей, то легальные сигареты не могут быть дешевле 85 рублей, — сказал Слипченко.

Он добавил, что сейчас в Госдуме и в правительстве находится ряд поправок в законодательство, предусматривающих штрафы и лимиты на перемещение по территории РФ немаркированной сигаретной продукции. Кроме того, в правовую практику планируется ввести требование об уничтожении оборудования, которое используется для производства контрабанды. Последнее связано с тем, что нынешний правовой вакуум не даёт суду право арестовывать подпольное оборудование, «которое не находится в собственности тех, кому инкриминируют преступление».