Белоруссия пообещала погасить долги за газ перед Россией в сентябре

https://static.news.ru/photo/5dc92696-f107-11ea-b435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договорённости о погашении долга за газ. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Минск может расплатиться с Москвой в течение месяца. Принципиальная договорённость в этом направлении достигнута.

В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Белоруссии], это должно быть сделано в течение сентября месяца. Может быть, пораньше получится, чем в конце месяца, — цитирует Новака ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом вопросе остаётся «много технических вопросов».

Сейчас белорусская сторона ведут работу по сверке задолженности и по поиску источников финансирования, отметил российский министр.

Ранее, как писал NEWS.ru, Новак заявил, что между Москвой и Минском крайне важно поддерживать стабильные отношения по поставкам нефти и газа. Он напомнил, что Россия и Белоруссия — стратегические партнёры, при этом Москва является основным поставщиком энергоресурсов для республики, а Белоруссия пропускает через себя огромные объёмы нефти и газа в Европу.