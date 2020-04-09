Банкиры просят подождать с отменой комиссии за услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/2746f45a-7ad2-11ea-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Просьба отложить принятие закона об отмене взимания комиссии за услуги ЖКХ поступила на имя председателя ГД Вячеслава Володина. С таким обращением выступили руководители пяти ассоциация на российском финансовом рынке.

Принятие документа, считают финансисты, приведёт к сокращению приёма платежей и повышению комиссии по другим услугам. Крупнейшие банки продолжат принимать платежи, но расходы, которые они понесут из-за отмены комиссии, будут переложены на другие услуги, пишет «Коммерсант».

Некоторые банки и вовсе уйдут с этого рынка, если не будет комиссии. К тому же 30% платежей сейчас приходится на пункты приёма платежей и это единственный источник их дохода. Отмена комиссии повлечёт их закрытие, хотя они располагаются в удобных и доступных для населения местах.

Основная проблема заключается не в комиссиях 1-3%, а в том, что в ЕИРЦ она может достигать 20%. При этом существует комиссия управляющей компании, которая может доходить до 5%. Отмена комиссии предусмотрена только для банков, платёжных агентов и «Почты России». Поэтому банкиры просят продлить сок обсуждения законопроекта, чтобы можно было найти разумный способ его реализации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в четверг, 20 февраля, в Государственную думу России был внесён законопроект, согласно которому запрещается взимать с граждан комиссию во время оплаты ими услуг ЖКУ. Об этом сообщили представители пресс-службы «Единой России» со ссылкой на слова руководителя фракции Сергея Неверова.