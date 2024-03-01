Банки раскрыли приоритетное направление работы в 2024 году НКР: переводы за рубеж станут важнейшим направлением работы банков РФ

Подавляющее большинство российских банков в 2024 году будут развивать продукты, связанные с трансграничными переводами, следует из исследования рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 «Адаптация и стабильность. Как банковская система пройдет 2024 год». По данным аналитиков, таким образом кредитные организации намерены компенсировать ущерб от геополитических факторов. При этом для 25% банков направление трансграничных переводов представляет средний интерес, передает РБК.

Это можно объяснить стремлением компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами, — говорится в исследовании.

В то же время наименее интересным направлением для российских банков называется развитие зеленого финансирования, сервисов рассрочки BNPL (Buy now, pay later), а также цифровых финансовых активов. Цифровой рубль также находится в антилидерах — лишь шесть банков рассказали о планах уделять внимание этой сфере.

Ранее стало известно, что в России может появиться сберегательный сертификат. Инструмент позволит размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход.