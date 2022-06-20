Банк России выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При таргетировании курса рубля российская денежно-кредитной политика потеряет независимость, а также это приведет к ускорению инфляции, заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РБК. Ранее 20 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в стране ведётся работа по возвращению к оптимальному курсу рубля

Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? Мы фиксируем данный курс или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, и это означает, что мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу денежно-кредитной политики страны, к валюте которой мы наш курс привязываем, — отметил Заботкин.

Ранее Белоусов заявил, что 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий для национальной валюты курс, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. По его словам, о существовании проблемы с переукреплённым рублём свидетельствуют действия ЦБ РФ, который начал снижать ключевую ставку.

Он пояснил, что сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает. Поэтому необходимо переосмыслить экономические механизмы, поставив во главу угла рост, для которого важен в том числе оптимальный курс рубля.