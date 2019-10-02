Средний перевод россиян в Системе быстрых платежей (СПБ) составляет 8,9 тысячи рублей. Сервисом пользуются 920 тысяч клиентов.
Такие данные приводятся в презентации директора департамента национальной платёжной системы Банка России (ЦБ РФ) Аллы Бакиной на Плас-Форуме, передаёт
Центробанк запустил сервис в конце января 2019 года. С помощью него россияне получили возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона. При этом не важно, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств.
С 1 октября все значимые кредитные организации обязаны были стать участниками системы с 1 октября. Однако Сбербанк этого до сих пор не сделал.
Крупнейший российский банк при этом 1 октября запустил международные переводы на карты Visa и Mastercard, писал News.ru.
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