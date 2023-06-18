Банк Китая запретил россиянам переводить деньги на Запад Bank of China ограничил для россиян переводы в юанях в ЕС и США

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Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в ЕС, США, Швейцарию и Великобританию, сообщает Frank Media. Теперь направлять средства можно только в банки-получатели группы кредитора.

С 13 июня 2023 года «Бэнк оф Чайна (Россия)» не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран), за исключением платежей в пользу клиентов банков группы Bank of China в этих странах, — сказано в информации для клиентов Юникредит банка.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов подтвердил введенное ограничение. По его словам, клиенты уже получили уведомление о новых правилах транзакций. Руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов также отметил, что банк прекратил прием распоряжений к исполнению перечислений в юанях с 13 июня.

Ранее Райффайзенбанк объявил, что с 20 июня вводит комиссию за входящие переводы с других банков в долларах США на счета физлиц. Согласно заявлению компании, сумма комиссии будет составлять 50% от суммы перевода, но при этом она не может превышать $500.