ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»

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Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест» за нарушение федерального законодательства, сообщили в пресс-службе финансового регулятора. По его данным, аннулирование лицензии на осуществление банковских операций связано с тем, что «Гефест» допускал нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Банк России <...> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест». По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Центробанке РФ также заявили, что финансовое учреждение нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В течение последнего года к «Гефесту» применялись различные меры, в частности ЦБ РФ вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Требования по устранению нарушений в области информационной безопасности были проигнорированы.

Отмечается, что в «Гефесте» назначили временную администрацию в лице специалистов «Агентства по страхованию вкладов». Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Вкладчикам обещают вернуть деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.

Ранее Центробанк России лишил лицензии КИВИ Банк. По данным финансового регулятора, он также нарушал федеральные законы в области банковской деятельности. В Банке России подчеркнули, что КИВИ Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.