Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

https://static.news.ru/photo/edf1a266-caba-11ea-b97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Балтийского региона — Литва, Финляндия, Польша — стали сокращать импорт российской нефти. В последние недели они стали переходить на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Доля каспийского сырья составила 18% при том, что в январе—июне не достигала и 6%.

Как сообщает ценовое агентство Argus, с 24 апреля российская нефть начала торговаться с премией к сорту Brent, которая к концу июня достигла рекордного показателя $2,45 за баррель. Из-за низкой рентабельности её процессинга нефтеперерабатывающим заводам стало невыгодно приобретать российское сырьё.

Анализируя данные судовых агентов, эксперты пришли к выводу, что поставки нефти Urals по морю в порты указанных стран в июле составят 33% от всего импорта. По итогам июня этот показатель составлял 72%, а год назад — 65,3%.

На североморскую нефть, отдельные сорта которой могут рассматриваться как альтернатива российской, приходится в два раза больше поставок, чем в среднем в первом полугодии. Результатом того стало то, что российское сырьё стало сильно падать в цене по отношению к Brent. По состоянию на 15–16 июля премия опустилась до $0,3 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон может сдать в аренду Индии место в своих стратегических запасниках. Эксперты полагают, что Штаты просто решили заработать на хранилищах в условиях, когда поставщики ищут любой способ пристроить нефть.

Хранить индийскую нефть предполагается в подземных резервуарах в штатах Техас и Луизиана, где размещён стратегический резерв сырья Соединённых Штатов. Это четыре подземных хранилища на северном побережье Мексиканского залива, способные вместить 714 млн баррелей нефти.