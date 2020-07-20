Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

Страны Балтийского региона — Литва, Финляндия, Польша — стали сокращать импорт российской нефти. В последние недели они стали переходить на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. Доля каспийского сырья составила 18% при том, что в январе—июне не достигала и 6%.
Как
Анализируя данные судовых агентов, эксперты пришли к выводу, что поставки нефти Urals по морю в порты указанных стран в июле составят 33% от всего импорта. По итогам июня этот показатель составлял 72%, а год назад — 65,3%.
На североморскую нефть, отдельные сорта которой могут рассматриваться как альтернатива российской, приходится в два раза больше поставок, чем в среднем в первом полугодии. Результатом того стало то, что российское сырьё стало сильно падать в цене по отношению к Brent. По состоянию на 15–16 июля премия опустилась до $0,3 за баррель.
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон может сдать в аренду Индии место в своих стратегических запасниках. Эксперты полагают, что Штаты просто решили заработать на хранилищах в условиях, когда поставщики ищут любой способ пристроить нефть.
Хранить индийскую нефть предполагается в подземных резервуарах в штатах Техас и Луизиана, где размещён стратегический резерв сырья Соединённых Штатов. Это четыре подземных хранилища на северном побережье Мексиканского залива, способные вместить 714 млн баррелей нефти.
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