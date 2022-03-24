АвтоВАЗ отказался комментировать решение Renault приостановить работу в РФ

В пресс-службе АвтоВАЗа отказались комментировать в беседе с NEWS.ru решение французского концерна Renault приостановить работу в России, а именно московского завода, с 23 марта 2022 года. Кроме того, Renault изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе.
No comments (без комментариев. — NEWS.ru) пока что, — заявили представители АвтоВАЗа.
Соответствующее решение руководство Renault
Ранее стало известно, что японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. На текущий момент на нём возникли перебои с поставками комплектующих. Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность — 100 тысяч машин в год.