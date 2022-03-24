АвтоВАЗ отказался комментировать решение Renault приостановить работу в РФ

В пресс-службе АвтоВАЗа отказались комментировать в беседе с NEWS.ru решение французского концерна Renault приостановить работу в России, а именно московского завода, с 23 марта 2022 года. Кроме того, Renault изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе.

No comments (без комментариев. — NEWS.ru) пока что, — заявили представители АвтоВАЗа.

Соответствующее решение руководство Renault приняло по итогам заседания совета директоров Renault Group, деятельность автоконцерна приостановлена с 23 марта. До этого, 21 марта, в Renault заявляли о возобновлении производства машин на своём заводе в Москве. Компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года.

Ранее стало известно, что японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. На текущий момент на нём возникли перебои с поставками комплектующих. Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность — 100 тысяч машин в год.