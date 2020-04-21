Авторынок России может рухнуть на 20%

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Французская PSA Group ждёт падения авторынка в России на 20% по итогам 2020 года. Продажи машин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) снизятся до 1,4 млн единиц.

Более крупные потери ожидаются в Европе — 25%. В Китае отрасль может просесть на 10%. При этом объёмы продаж несопоставимо больше, чем РФ: около 19,7 млн автомобилей в Европе и почти 28 млн штук в КНР по итогам 2019-го, говорится в сообщении компании.

PSA Group также отчиталась о глобальной выручке. В I квартале 2020-го она упала на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Показатель составил €15,2 млрд. Её предприятия выпускают автомобили под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика всё больше страдает от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Нежелание Кремля направить на поддержку населения и предпринимателей внушительные средства может обернуться ещё большими потерями. Банкротство угрожает примерно каждой третьей компании в РФ, считают журналисты американского издания Stratfor.