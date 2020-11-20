Россию ждёт резкий рост спроса на автомобили для коммерческой доставки

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Рынок коммерческой техники всегда опережает сектор легковых автомобилей, то есть он быстрее падает и такими же темпами восстанавливает оборот, рассказал во время круглого стола, посвящённого перспективам отрасли в условиях пандемии COVID-19, директор аналитического агентства Сергей Целиков.

Вполне возможно, что на фоне ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа, вызвавших резкий взлёт торговли в Сети, начнётся быстрый рост спроса на машины для коммерческой доставки, считает координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов, пишет «Ридус».

По его мнению, за «коронавирусный» период произошёл сдвиг в сознании у многих граждан, они стали чаще заказывать товары на дом. Фирмы, занимающиеся доставкой, постоянно набирают персонал с личными авто. Доходность подобного бизнеса сейчас примерно в 4 раза больше, чем работа в такси, отметил Шкуматов. Пока это актуально лишь для крупных городов РФ. Граждане в таком случае передвигаются на том транспорте, который имеется. Сюда входят и обычные «модернизированные» легковушки — владельцы стараются увеличить объём: убирают задние сидения, устанавливают багажники и так далее.

Средний чек покупок россиян в онлайн-магазинах в октябре 2020 года сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше, чем в апреле 2020 года, во время первой волны коронавируса. Так, осенью граждане пересмотрели свои траты на продовольственные товары, готовые блюда, одежду и электронику. Эти данные основаны на результатах анализа покупок на нескольких платформах доставки и у онлайн-ретейлеров с апреля по октябрь 2020 года. Статистика не учитывает заказы на собственных сайтах крупных продуктовых ретейлеров.

Значительно снизилось по сравнению с апрелем число покупок гаджетов и электроники — на 171%. При этом россияне стали приобретать более дорогие товары, средний чек вырос на на 58%, почти до 10 тыс. рублей. Параллельно растут спрос и средний чек на товары для животных: в этой категории объём заказов вырос на 13%, а средний чек — на 15%.

Как писал NEWS.ru, на фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.