Автоэксперт оценил последствия полного ухода Kia из России Автоэксперт Аксенов: после ухода Kia с российского рынка ее место займут китайские авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход Kia из России не станет для страны критичным, так как россияне были морально к этому готовы, а на рынке продавались лишь остатки продукции южнокорейского концерна, рассказал в беседе с журналом «Компания» автоэксперт Алексей Аксенов, комментируя заявление вице-президента компании У-Чон Чу о возможной полной остановке ее деятельности в России. Специалист уточнил, что со временем Kia смогут заменить автомобили китайского производства, но это будет «добровольно-принудительная любовь».

Не сразу и не в полном объеме заменить компанию могут китайские производители. Сначала россияне начнут изучать рынок, интересоваться китайскими авто, а потом будут их покупать. Для нас это добровольно-принудительная любовь — выбора особо нет, а ездить на чем-то надо, — рассказал эксперт.

Аксенов уточнил, что отечественный потребитель относится к китайским авто как к чему-то чуждому и непонятному, но отметил, что к корейским машинам 20 лет назад отношение было точно таким же. Также специалист отметил, что Kia заняли свое место на российском рынке «не дороговизной, а количеством и объемом продаж».

Исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу ранее заявил, что Kia может остановить продажи автомобилей в России и оставить только их техобслуживание. По словам топ-менеджера, в России в 2023 году может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться».