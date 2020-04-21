Авиакомпаниям могут возместить недополученные доходы на 9 млрд рублей

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В правительстве России рассматриваются дополнительные меры по поддержке авиакомпаний. Им могут быть возмещены недополученные доходы за февраль и март в размере 9,3 млрд рублей.

В дальнейшем перевозчики смогут получать подобную помощь ежемесячно, сообщает ТАСС.

Кроме того, в кабмине обсуждают возможность предоставления 2,1 млрд рублей аэропортам. Эти средства возместят воздушным гаваням недополученные доходы от приостановки международных рейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что отечественные авиакомпании рискуют остаться без отсрочки по уплате налогов и страховых взносов во втором квартале. В связи с этим Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила правительству пересмотреть правила предоставления льгот.