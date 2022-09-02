АТОР предупредил россиян о фейковых билетах и турах от авиакомпаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчики могут продавать билеты и путевки в закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян страны, заявила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сейчас очень сложная ситуация с подачей достоверной информации. Авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть (например, в Европу, которая усиливает визовые ограничения для россиян. — NEWS.ru). Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. И такие случаи уже были. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии еще не знал, откроется он или нет, — сказала Ломидзе.

Представитель туротрасли посоветовала проверять информацию авиакомпаний о рейсах в другие страны на сайтах аэропортов, а также Росавиации, Минтранса, Министерств транспорта и туризма страны прилета.

Ранее границы для россиян в той или иной мере закрыли Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Дания и Нидерланды. Финляндия с 1 сентября в 10 раз сокращает количество выдаваемых россиянам виз.

Об этой и других новостях туротрасли — интервью Майи Ломидзе.

Также NEWS.ru собрал актуальную информацию о ценах и составе бархатных туров и о том, как получить кешбэк за осенние поездки по России.