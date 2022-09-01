Российские туроператоры: мы начали продавать Катар, Бахрейн и Аравию Глава АТОР Майя Ломидзе — о том, куда теперь россияне поедут вместо Европы

Фото: atorus.ru

Майя Ломидзе

Список стран для отдыха заметно сократился, а отпуск за рубежом за год подорожал в полтора раза. Но российские туроператоры вывели на рынок новые продукты — туры на Ближний Восток. Об их ценах, закрытии европейских стран и остающихся рисках в заграничных поездках в интервью NEWS.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Почему укрепление рубля не повлияло на цены зарубежных путевок?

— Повлияло — просто так, что цены выросли не в три раза. Дело в том, что Росавиация в 2–2,5 раза сократила количество авиарейсов в этом году по сравнению с 2021-м, опасаясь ареста наших самолетов за рубежом (по решению лизингодателей. — NEWS.ru). А чем меньше рейсов, тем выше цена билета.

При этом спрос на Турцию и Египет сейчас больше количества доступных для покупки туров. В итоге продаются все имеющиеся туры, а горящих предложений нет. Этим летом людям предлагали Турцию за 180–250 тыс. руб. на двоих, и все это скупали.

— После ограничений на поездки в Европу расширяете ли как-то ассортимент направлений для зарубежного отдыха?

— Турция, Египет и Эмираты остались самыми популярными. Страны СНГ заняли активную позицию — Белоруссия очень сильно подорожала, и есть, как всегда, Армения и Грузия, Казахстан и Узбекистан. Но говорить о перераспределении турпотока из Европы в СНГ нельзя.

Внутри России растет спрос на поездки на Ставрополье и Северный Кавказ — продается вообще все.

Фото: shutterstock Нарзанная долина, Северный Кавказ, Кабардино-Балкария.

— Открываются ли совсем новые зарубежные направления?

— Из новых направлений — Катар и Бахрейн. Они уже продаются. Средняя стоимость путевки на одного человека начинается от 80–90 тыс. руб. за неделю. Как правило, это такой комбинированный пляжно-экскурсионный отдых в отелях 3* с завтраками и одной-двумя включенными экскурсиями.

Также усилилась активность туристов на иранском направлении, но пока нет даже 10–30 человек в неделю. Трехдневные экскурсионные туры с перелетом стартуют от 68 тыс. руб., а недельные — от 104 тыс. руб.

Если еще говорить про эксклюзивные направления, то нашими туристами очень заинтересовалась Саудовская Аравия. Туда теперь можно слетать за 120–150 тыс. руб. на человека на неделю в 4*. Это без питания, но гиды на месте ориентируют с кафе и вообще с правилами приличия. В итоге туристы ходят по городам сами, и еще не было инцидентов, чтобы кого-то задержали за неправильное поведение. Но пока это единицы, десятки людей в неделю. Как и с Ираном.

Фото: shutterstock Город Джидды, Саудовская Аравия

— Пытаются ли туроператоры создавать принципиально новые продукты, чтобы заменить ушедшие?

— Да, начиная с 2020 года. Сначала это были прививочные туры (за уколом западной вакциной от коронавируса. — NEWS.ru), сейчас — карточные (после ограничений работы российских VISA и MasterCard за границей россияне начали выезжать в другие страны, чтобы оформить карты там). Также, к примеру, ANEX Tour начал продавать сдвоенные туры, где в одной поездке сочетаются Турция и Египет или Турция и Таиланд.

— Весной многим пришлось отказаться от своих путевок и заменить страны для отпуска. Есть ли такие риски у туристов сейчас?

— Риски есть. Например, что будет с туризмом в Китай, если у него начнется военный конфликт с Тайванем? У нас даже в Шри-Ланке во время недавней смены власти одно крыло умоляло пустить к ним рейсы с туристами, а другое хотело арестовывать самолеты. Неясно и то, как сложатся отношения с Израилем.

Еще сейчас очень сложная ситуация с подачей достоверной ситуации. Например, авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть. Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. И такие случаи уже были. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии еще не знал, откроется он или нет.

Поэтому надо перепроверять предложения авиакомпаний в официальных источниках — на сайтах Росавиации, Минтранса, а также министерств транспорта и туризма страны, в которую вы едете. Также смотрите расписания авиарейсов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сколько туроператоров и турагентств могут закрыться из-за сегодняшней ситуации к концу года?

— Все зависит от того, получится ли продавать туры на осень и Новый год.

— Сейчас у туроператоров нет понимания, как продавать?

— Ни у кого нет. В среднем туры бронируют за две-три недели до поездки. В прошлом году этот интервал был месяц-полтора. Люди просто не понимают, что будет, и боятся бронировать до последнего.

— Границы для россиян в той или иной мере закрыли Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Дания и Нидерланды. Финляндия с 1 сентября в 10 раз сокращает количество выдаваемых россиянам виз. Отменяются ли из-за этого путевки?

— Ничего не отменяется и не аннулируется, потому что туров, по сути, и не было со времен пандемии. К примеру, в 2019-м Финляндия входила в число лидеров по количеству наших туристов — тогда ее посетили более 1,1 млн россиян. Однако даже после открытия сухопутной границы 15 июля этого года заметного увеличения турпотока не произошло. Оценочно, не более 100–150 человек в день пересекают границу, и далеко не все из них туристы.