Аналитики заявили о рисках на рынке нефти из-за России с Украиной МЭА: мировой рынок нефтепродуктов нестабилен из-за атак на российские НПЗ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Баланс на мировом рынке нефтепродуктов может быть нарушен из-за серии атак беспилотниками со стороны украинских военных по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, говорится в аналитическом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Также подчеркивается, что к аналогичному эффекту приводит сложная ситуация на Ближнем Востоке и продолжение сделки ОПЕК+ об ограничениях добычи.

Недавняя серия атак дронов на российские НПЗ пока существенно не подорвала глобальные рынки нефтепродуктов, однако сохраняется потенциал для более жесткого баланса на рынке в ближайшие месяцы, — уточняется в публикации.

В агентстве констатировали, что ситуация в России оказывает существенное влияние на поставки дизеля и авиакеросина. Поставки были частично нарушены на фоне атак ВСУ: в период с конца января по настоящее время под ударами беспилотников оказались более 2 млн баррелей в сутки перерабатывающих мощностей в России. Это привело к тому, что около 800 тысяч баррелей в сутки из них были остановлены в полном или частичном формате. На основе всех этих данных агентство пришло к выводу, что тенденция к нарушению баланса во второй половине текущего года сохранится.

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