Аналитики предрекли повышение цен на нефть до $100

Сохранение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущих уровнях может спровоцировать рост цен до $80–100 за баррель. Такое мнение высказали аналитики, сообщает ТАСС.

Также стоимость сырья может продолжить повышаться из-за дефицита его предложения. Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что если ОПЕК+ не примет решение о росте добычи нефти, а спрос продолжит расти, то цены могут подскочить ещё выше.

Поэтому $80 — легко и даже $100 за баррель реально, если спрос будет восстанавливаться, а запасы нефти сокращаться, — произнёс он.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что без наращивания добычи и при наблюдающемся дефиците нефть может значительно подорожать, однако этот эффект будет краткосрочным.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил о необходимости продления до конца следующего года соглашения по сокращению добычи нефти для стран — участниц ОПЕК+. По его словам, в противном случае добыча нефти не будет расти в августе и до конца года, а это может значительно повысить цены на сырьё.