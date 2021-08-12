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Аналитики назвали аварию на заводе благом для «Газпрома»

11:57, 12 августа 2021
Аналитики назвали аварию на заводе благом для «Газпрома» Фото: our_khanty_mansiysk/vk.com
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Специалисты назвали взрыв и пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое благом для «Газпрома» из-за дальнейшего подорожания цен на газ в Европе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Среди главных причин сохранения подобной тенденции эксперты выделили снижение поставок по газопроводу Ямал — Европа, зафиксированное после аварии на заводе «Газпрома». В частности, суммарные показатели объёмов прокачки топлива сократились втрое, что составило около 6% от стандартного уровня поставок российской компании в Европу.

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что продолжат выполнять все обязательства перед партнёрами из ЕС. Для их выполнения задействуют газ из подземных хранилищ в Германии и Нидерландах. Однако показатели объёмов немецких резервуаров в августе заполнены только на 53% против прошлогодних 90%, что создаёт дополнительную панику на рынке.

Ранее сообщалось, что стоимость газа побила очередной рекорд на бирже. Так, по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена сжиженных углеродных газов (СУГ) подскочила на 4,7%, поднявшись до отметки 53 353 рубля за тонну.

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