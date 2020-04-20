Аналитик рассказал о возможном росте нефтяных цен

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович прокомментировал падение цен на нефть. По его словам, они могут вернутся к уровням $30 за баррель.
Такое развитие событий возможно, если участники рынка продолжат укрепляться в вере в то, что пики вирусного распространения в Европе и США могут быть пройдены в первые декады мая, рассказал он NEWS.ru. Однако цены в апреле-мае могут оставаться подавленными в диапазоне $25-35.
Фундаментальный дисбаланс усиливается — экспортёры в рамках новой сделки приступят к сокращению добычи лишь в мае. Тем временем сейчас, по нашим оценкам, мировой спрос продолжает снижение, — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что в этих условиях загрузка мощностей по хранению сырья подходит к критической для рынка.
Совокупность данных факторов формирует масштабное давление на ценовую конъюнктуру в нефти. Также мы не исключаем, что котировки на время могут переходить в диапазон 20-25$ в этот период, — заключил он.
Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.
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