Аналитик рассказал о возможном росте нефтяных цен

https://static.news.ru/photo/803c4326-8310-11ea-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович прокомментировал падение цен на нефть. По его словам, они могут вернутся к уровням $30 за баррель.

Такое развитие событий возможно, если участники рынка продолжат укрепляться в вере в то, что пики вирусного распространения в Европе и США могут быть пройдены в первые декады мая, рассказал он NEWS.ru. Однако цены в апреле-мае могут оставаться подавленными в диапазоне $25-35.

Фундаментальный дисбаланс усиливается — экспортёры в рамках новой сделки приступят к сокращению добычи лишь в мае. Тем временем сейчас, по нашим оценкам, мировой спрос продолжает снижение, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в этих условиях загрузка мощностей по хранению сырья подходит к критической для рынка.

Совокупность данных факторов формирует масштабное давление на ценовую конъюнктуру в нефти. Также мы не исключаем, что котировки на время могут переходить в диапазон 20-25$ в этот период, — заключил он.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.