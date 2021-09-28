Аналитик рассказал о дальнейшем росте цен на газ в Европе

При подготовке к зиме цены на газ в Европе продолжат расти, так как паника на рынке продолжается. Кроме того на увеличение стоимости топлива влияет ситуация с возобновляемыми источниками энергии. Об этом рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Его слова приводит портал argumenti.ru.

Спрос на газ сейчас зависит не только от погодных факторов — с точки зрения «тепло-холодно», но и напрямую от того, какая погода с точки зрения производства энергии на возобновляемых источниках, — отметил специалист.

По словам Митраховича, при приближении зимы начинается подготовка к отопительному сезону. Из-за этого потребители газа начинают конкурировать между собой, чтобы той или иной стране были гарантированы поставки газа. Поэтому цены на газ будут постоянно меняться и пока что в сторону увеличения.

Ранее были названы компании, которые выиграют от рекордного скачка цен на газ. Помимо «Газпрома», «бенефициаром» в этом смысле следует считать норвежскую компанию Equinor. Обе эти компании покрывают 60% потребностей Европы в газе.