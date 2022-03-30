Аналитик объяснил причины нулевых поставок по магистрали «Ямал - Европа»

Поставки по газопроводу «Ямал — Европа» прекратились, потому что «Газпром» не заинтересован в реверсе российского газа из Германии в Польшу, а также из-за того, что немецким потребителям хватает газа, который поставляется по «Северному потоку-1». Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru.

Газопровод Ямал-Европа на участке между Польшей и Германией стоит пустой. Когда «Газпром» не контрактовал его, чтобы прокачивать газ с Востока на Запад из Польши в Германию, то он использовался в реверсе. Сейчас «Газпром» зачастую бронирует его на минимальные мощности и не прокачивает ничего при этом. Просто отдаёт деньги за бронирование. Для того, чтобы он в реверсе не работал. И Польша из Германии не получала реверсный газ. Чтобы немного подсушить рынок Польши, — заявил Юшков.

По его словам, в самой Германии при нынешних условиях пониженного спроса — газ дорогой — достаточно объёма, который приходит по «Северному потоку-1» (мощностью 55 млрд кубометров в год).

В конце декабря сообщалось, что начались реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу после отказа «Газпрома» бронировать мощности прокачки на 21 декабря. В «Газпроме» тогда назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением. Реверсные поставки газа, которые в последние дни идут из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину.

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов ранее в беседе с NEWS.ru объяснил публикацию Reuters о нулевых поставках газа по магистрали «Ямал — Европа» загруженностью трубопровода.