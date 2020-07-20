Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/d6947666-c957-11ea-903b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.

По его словам, в Европе надеются диверсифицировать импорт природного газа, а США, наоборот, хотят стать для Старого Света основным поставщиком энергоресурса.

Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС, — пояснил эксперт в интервью RT.

Он добавил, что европейцы не намерены «жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала». И поэтому могут даже ввести в отношении Вашингтона ответные санкции, считает Оленченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз выразил протест односторонним санкциям и угрозам их применения со стороны США по газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Действия США противоречат международному праву. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.