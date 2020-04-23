Аналитик: на рынки нефти вернулось спокойствие

https://static.news.ru/photo/34888f72-856b-11ea-954b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Ge/Global Look Press

Мировые цены нефть начали расти после рекордного обвала 20–21 апреля, поднимаясь на 10–15% во время биржевых торгов в четверг, 23 апреля. По мнению руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, на рынки нефти вернулось спокойствие.

По словам эксперта, последнее время инвесторы очень чувствительны к любым внешним факторам, причём воспринимается многое с большим преувеличением.

Конечно, закрытие границ, спад экономики, снижение спроса на энергоносители и отрицательные цены на фьючерсные контракты по нефти — это то, с чём рынок никогда не сталкивался. В таких условиях паника продлилась чуть больше обычного, — рассказал он NEWS.ru.

Мазур отметил, что как только во всех факторах появления отрицательных цен на рынке разобрались, более рискованные инвесторы стали возвращаться на рынок, чтобы пополнить свои портфели очень привлекательными недооцененными активами.

Аналитик также прогнозирует, что в будущем котировки будут показывать резкие колебания в ответ на любую информацию.

Очередные сообщения о переполненных складах в США вновь могут вызвать распродажи, в то время как выход определённых стран из состояния карантина, напротив, могут вызвать волну роста спроса, — пояснил Юрий Мазур.

Он также выразил уверенность, что котировки могут стабилизироваться на более высоких уровнях, только когда и Европа, и Азия и США полноценно откроют границу и максимально загрузят производственные мощности.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК договорились на два года сократить нефтедобычу, чтобы замедлить падение цен в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка.