Аналитик: на мощное укрепление рубля рассчитывать не стоит

https://static.news.ru/photo/09a37380-8633-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рубль может испытывать лишь краткосрочное давление на фоне снижения ставки. Так считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

По словам аналитика, без шоковых потрясений от внешних факторов ценообразования (цены на нефть) рубль может выглядеть относительно стабильно. При этом среднесрочные перспективы останутся устойчивыми.

Тем не менее на его мощное укрепление я бы всё-таки не рассчитывал. Не ожидаю спуска USD/RUB ниже 72,5–73,5 в ближайшей перспективе, — сказал Карпунин NEWS.ru.

Как он отметил, мешают два фактора. Во первых, недооцениваются риски низких цен на нефть. Во-вторых, открытие границ и снятие ограничений спровоцируют рост отложенного импорта, что создаст дополнительный спрос на валюту.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объявленный ранее рисковый сценарий устарел и ближе к осени будет представлен новый. По её словам, Центробанк может ввести дополнительные меры поддержки экономики, писал NEWS.ru.