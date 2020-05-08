Аналитик дал прогноз будущему биткоина

https://static.news.ru/photo/693ddb3e-912b-11ea-b41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина достигла отметки почти в $10 000. По мнению аналитиков, повышение цены до таких значений — это закономерное явление.

Как рассказал NEWS.ru руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, приближение халвинга биткоина вызывает ажиотаж в сообществе: увеличилось количество поисковых запросов, связанных с биткоином и халвингом, в системе Google, СМИ чаще стали поднимать эту тему, также пользователи Twitter, Reddit и других социальных платформ постоянно обсуждают эту тему. По мнению экономиста, такая повышенная активность положительно влияет на стоимость биткоина.

Кроме того, сейчас наблюдается повышение интереса институционных инвесторов к криптовалютам. В частности, объём торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (СМЕ) достиг своего исторического максимума в $399 млн.

Это значит, что крупные компании вкладывают средства в биткоин, что, естественно, отражается на его стоимости, — рассказал Мазур.

Эксперт также отмечает положительное влияние на рост цены биткоина халвинга.

К примеру, первый халвинг 2012 года поднял цену монеты в 100 раз: с $10 до $1000. Второй халвинг увеличил стоимость монеты с $700 до $20 000. Поэтому неудивительно, что цена растет, — отметил он.

Мазур добавил, что, скорее всего, биткоин в ближайшие дни достигнет отметки в $10 000 и даже превысит её. Навряд ли в этом году он превысит $20 000, но вероятнее всего, что биткоин сможет вырасти до $11 000 — $12 000, прогнозирует эксперт.

Ранее директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов сообщил о возможном запрете на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории России. Соответствующее ограничение будет внесено в законопроект «О цифровых финансовых активах», писал NEWS.ru.