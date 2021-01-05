Алиев назвал ожидаемую цену на нефть в 2021 году

https://static.news.ru/photo/f9d6d074-50f7-11eb-bbdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что цена на нефть в 2021 году не опустится ниже $50 за баррель.

Есть большая вероятность того, что цена на нефть в любом случае не будет ниже $50, — цитирует агентство АзерТАдж Алиева.

Он уточнил, что сейчас сложно что-либо прогнозировать, но если предположить, что пандемия завершится, экономическая активность вырастет, возобновятся авиаперелёты и участятся поездки, то и потребность в топливе возрастёт.

На совещании, посвящённом подведению итогов 2020 года, президент Азербайджана также сообщил, что в бюджете республики цена на нефть заложена на уровне $40 за баррель, в связи с чем может возникнуть профицит, и правительству нужно уже сейчас подумать, куда можно будет направить эти средства. Алиев не исключил, что это позволит сократить трансферты в госбюджет из нефтяного фонда или увеличить фонд средств на восстановление Нагорного Карабаха.

Как писал NEWS.ru, самое сильное за год месячное падение котировок нефти было зарегистрировано в марте, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате 6 марта цены на нефть упали на 10%, а 9 марта — на 25%. После объявления пандемии снижение котировок продолжилось. В марте нефть марок WTI и Brent подешевела примерно с 44 и 49 долларов до 21 и 23 долларов соответственно. 20 апреля нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений — минус $40,32 за баррель.