В 2020 году цены на нефть из-за пандемии упали на 20%

Мировые цены на нефть показали снижение на торгах днём в четверг. По состоянию на 12.39 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,35% — до $51,45 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI снизились на 0,33%, до $48,24 за баррель.
Отмечается, что с начала года на фоне пандемии коронавируса котировки упали на 21-22%. В начале 2020 года нефть стоила больше $60 за баррель.
Как
20 апреля нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений - минус $40,32 за баррель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доллар по отношению к рублю за 2020 год подорожал на 20%. Евро вырос на 32%. На курсе валюты сказались пандемия коронавируса, ослабление инвесторов ко всей группе рискованных активов в уходящем году, а также обострившийся геополитический фон.
По итогам последнего торгового дня в году по состоянию на 23:54 (мск) курс доллара вырос на 0,51% до 74,415 руб., евро подорожал на 0,93% до 91,518 руб.