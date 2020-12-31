В 2020 году цены на нефть из-за пандемии упали на 20%

https://static.news.ru/photo/1550311a-4b53-11eb-9144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мировые цены на нефть показали снижение на торгах днём в четверг. По состоянию на 12.39 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,35% — до $51,45 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI снизились на 0,33%, до $48,24 за баррель.

Отмечается, что с начала года на фоне пандемии коронавируса котировки упали на 21-22%. В начале 2020 года нефть стоила больше $60 за баррель.

Как пишут РИА Новости, самое сильное за год месячное падение котировок нефти было зарегистрировано в марте, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате 6 марта цены на нефть упали на 10%, а 9 марта - на 25%. После объявления пандемии снижение котировок продолжилось. В марте нефть марок WTI и Brent подешевела примерно с 44 и 49 долларов до 21 и 23 долларов соответственно.

20 апреля нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений - минус $40,32 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доллар по отношению к рублю за 2020 год подорожал на 20%. Евро вырос на 32%. На курсе валюты сказались пандемия коронавируса, ослабление инвесторов ко всей группе рискованных активов в уходящем году, а также обострившийся геополитический фон.

По итогам последнего торгового дня в году по состоянию на 23:54 (мск) курс доллара вырос на 0,51% до 74,415 руб., евро подорожал на 0,93% до 91,518 руб.