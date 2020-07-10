АКРА объявила о завершении кризиса в РФ из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/61cc99fe-c2c1-11ea-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиковая фаза негатива от пандемии коронавируса пройдена в России. Ситуация постепенно нормализуется. Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Индекс финансового стресса по данным пятницы составил 0,7 пункта. Это показатели докризисного значения. С середины марта по конец апреля показатели индекса находились на критической отметке — 2,5 пункта. В течение мая и июня показатели стабилизировались.

Среднее значение за прошедшие два месяца было равно 1,5 пункта, а 10 июля составило 0,7 пункта, что стало свидетельством прохождения пиковой фазы негативного влияния первой волны пандемии коронавируса на финансовые рынки и постепенной нормализации ситуации, — рассказали в агентстве, сообщает РИА Новости.

Чем выше показатель индекса финансового стресса, тем больше финансовая система находится к состоянию кризиса. Значение больше 2,5 пункта показывает повышенную вероятность кризиса, но не всегда может означать переход в фазу кризиса.

В этом году индекс превышал критическую отметку полтора месяца, во время кризиса 2014-2015 года — три месяца, в 2008-2009 годах — шесть месяцев.

NEWS.ru писал, что Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих россиян. С марта по май зарплаты упали в отраслях, на которые приходится 75% занятых в экономике. Доходы сократились у половины зарплатных клиентов, а у каждого пятого клиента они уменьшились более чем на 30%.