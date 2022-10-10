Акции «Газпрома» на открытии торгов упали более чем на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов на МосБирже 10 октября акции «Газпрома» упали на 25,29%, свидетельствуют данные торговой площадки. Цена за акцию упала до 150,46 рублей.

Биржа с 10:15 объявила дискретный аукцион по акциям компании. Дискретный аукцион — специальная мера, которая вводится при наступлении ситуаций ценовой нестабильности на фондовом рынке.

26 сентября индекс МосБиржи (МОЕХ) потерял 11,8%, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине. Ранее индексы МосБиржи и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным.

30 сентября акционеры «Газпрома» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Размер дивидендов составит 51,03 рубля на акцию, всего на выплату будет направлена половина чистой прибыли в размере 1,208 трлн рублей. Отмечается, что это рекорд для российского рынка. «Газпром» выплатит промежуточные дивиденды впервые в истории компании.