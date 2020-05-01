Airbus предлагает перевозить грузы в салоне пассажирских лайнеров

https://static.news.ru/photo/1c7c2e64-8b8f-11ea-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии COVID-19 гражданская авиация пострадала достаточно сильно. Ограничения на полёты привели к тому, что некоторые перевозчики уже обанкротились. В связи с этим корпорация Airbus выдвинула предложение разрешить перевозить грузы в салоне больших пассажирских самолётов.

Речь идёт о лайнерах А330 и А350, в салонах которых можно будет установить паллеты и прикрепить к полу. При этом производитель предлагает демонтировать кресла эконом-класса и установить крепежи узлов к полу, пишет «Российская газета».

Эксперты считают, что это поможет авиакомпаниям удержаться на плаву, а также решить вопрос с нехваткой ёмкостей по транспортировке в грузовых частях широкофюзеляжных самолетов. При этом данный вариант поможет удовлетворить большой спрос на транспортировку гуманитарных грузов и медикаментов.

Как писал NEWS.ru, Airbus научился заправлять самолёты в воздухе.