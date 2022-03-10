Air Astana приостановила полёты в Россию из-за санкций ЕС

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Россию и над её территорией. Причиной названо прекращение страхового покрытия коммерческих полётов, которое наступило после санкций ЕС в отношении Москвы, сообщает ТАСС.

Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полётов из/в Российскую Федерацию и над её территорией все полёты по данному направлению будут приостановлены, — пояснили в Air Astana.

В авиакомпании уточнили, что возникшие проблемы пытаются решить с правительством Казахстана. Также пообещали пассажирам рейсов, которые отменили, вернуть стоимость билетов в полном размере.

Ранее стало известно, что 9 марта Air Astana сообщила о приостановке полётов из Казахстана в ряд городов России. Тогда поводом были названы производственные причины. В авиакомпании рассказали, что принимают все необходимые меры для устранения проблемы. В случае успешного разрешения производственных проблем пообещали возобновить полёты уже на следующей неделе.